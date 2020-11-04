Журналисты рассказали, чем кормили гостей Белого дома в ночь выборов в США

Журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс поделилась в Twitter фотографией, которую ей прислал один из гостей приема в Белом доме, организованного накануне выборов президента страны.

На снимке изображено блюдо, под стеклянным колпаком которого находятся сосиски в тесте.

Журналистка напомнила, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании осуждал участников протестов в продвижении антиполицейских лозунгов, где стражей правопорядка называли как «сосиски в тесте». Кроме того, протестующие призывали «поджарить их, как бекон» на фоне инцидентов с поджогом полицейских участков и автомобилей сотрудников полиции.

В свою очередь журналист Daily Beast Асавин Сьюбсенг также поделился в Twitter снимком с блюдом одного из гостей. На нем запечатлены мини-гамбургер, картошка фри в стаканчике с президентской эмблемой, закуска с красной рыбой и небольшое шоколадное пирожное.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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