Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений процитировал слова из священных текстов — Библии, Корана, Торы и Ганджура. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер провел видеоконференцию с представителями религиозных объединений. В ходе встречи он обратил внимание, что рядом с ним на столе лежат четыре священных писания, отметив, что в каждом из них заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиции.

«Библия: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», — процитировал Путин.

«А вот Коран: «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне», — продолжил глава государства.

«А вот Тора: «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего — и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя», — прочел президент.

«И, наконец, слова Будды: «В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь», — заключил Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: традиционные ценности стали предметом нечистоплотных политических игр

— Путин назвал провокаторами оскорбляющих чувства верующих и оправдывающих насилие

— Путин поддержал идею призвать ООН принять законы о защите чувств верующих