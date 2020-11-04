Пуэрториканцы вновь проголосовали за то, чтобы остров стал 51 штатом США

Жители Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы остров стал 51-м штатом США. Об этом информирует телеканал ABC News.

Отмечается, что за присоединение к Соединенным Штатам проголосовали 52% избирателей (по результате подсчета 95% голосов). Тем не менее, желание пуэрториканцев не имеет юридической силы, выбор остается за американским Конгрессом.

Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами Соединенных Штатов, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в Конгрессе США.

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