Полиция проводит проверку после избиения фотокорреспондента «Ъ» в Москве
Катерина Медведева
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Московская полиция начала проверку по факту избиения фотографа газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова. Об этом сообщает ТАСС.
«3 ноября в отдел полиции по району Дорогомилово обратился мужчина с заявлением о причинении телесных повреждений. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе столичного главка полиции. При этом имя обратившегося в ведомстве не уточнили.
По данным источника агентства, речь идет о фотокорреспонденте «Коммерсанта» Анатолии Жданове.
Жданова избили неизвестные в форме частного охранного предприятия на Кутузовском проспекте. Журналист выполнял редакционное задание — снимал витрины обменных пунктов с курсами валют.
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