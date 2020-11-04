Более 170 тысяч жителей ДНР получили гражданство РФ

Более 170 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили гражданство России по упрощенной схеме, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на своем сайте.

«На данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», уточняется в заявлении Пушилина.

В августе он сообщал о 130 тысячах жителей ДНР, получивших российские паспорта.

Российский президент Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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