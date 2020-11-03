В Утрехте из-за «подозрительной ситуации» эвакуирован центральный вокзал
Карина Казанцева
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В нидерландском Утрехте полиция эвакуировала центральный вокзал из-за «подозрительной ситуации», пишет агентство NOS.
Отмечается, что причиной эвакуации стал человек, «сказавший нечто подозрительное». Правоохранители разыскивают его. По данным очевидцев, уже арестованы два человека.
Здание вокзала оцеплено, движение поездов приостановлено, людей не пускают внутрь.
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