Минздрав Алтайского края проверит смерть врача в Барнауле

Минздрав Алтайского края начал проверку по факту смерти врача городской больницы № 10 в Барнауле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Там отметили, что по результатам проверки будут сделаны выводы и дано заключение. С ним смогут ознакомиться официальные представители умершего при обращении в минздрав края.

Ранее СМИ сообщили, что и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель болезни, предположительно, вызванной коронавирусом.

Супруга умершего рассказала СМИ, что Кочетов сдал тест на COVID-19, но так и не получил результатов.

Врач якобы несколько раз обращался к руководству с просьбой выдать результаты теста и отправить его на больничный, но получал отказ из-за того, что работать некому.

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