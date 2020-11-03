В Австрии закрыли синагоги после теракта в Вене

Еврейская религиозная община Австрии приняла решение закрыть все синагоги в качестве меры предосторожности после теракта, совершенного в Вене 2 ноября. Об этом сообщило Австрийское агентство печати (APA) со ссылкой на представителя общины.

Закрыты также кошерные рестораны, супермаркеты и школы. Членов общины призвали оставаться дома.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 4 человека погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму соболезнований в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

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