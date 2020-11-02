Ушедший в самоизоляцию глава ВОЗ пока не будет сдавать тест на COVID-19

Ушедший в самоизоляцию генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не станет сдавать тест на коронавирус до проявления симптомов, заявил высокопоставленный чиновник организации Майк Райан. Об этом сообщает Reuters.

«Наши текущие протоколы не требуют его тестирования <...> Его тестирование будет зависеть от появления симптомов», — отметил Райан.

В настоящее время Гебрейесус продолжает работать в удаленном формате, добавил представитель организации.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ВОЗ ушел в самоизоляцию после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом нового типа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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