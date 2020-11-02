В Красноярском крае запретили проводить торжества в кафе и пользоваться Wi-Fi в ТРЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс запретил пользоваться Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах и проводить семейные торжества в кафе и ресторанах, также зрители не могут присутствовать на спортивных мероприятиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Соответствующие ограничения по рекомендации Роспотребнадзора введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Запрет вступает в силу со вторника, 3 ноября.

Отмечается, что в кафе и ресторанах в том числе нельзя праздновать свадьбы и юбилеи. Детям до 14 лет запрещается посещать ТРЦ без родителей.

Жители должны носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, также на парковках и в лифтах.

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