Американские ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу

Ученые из медицинского центра «Маунт Синай» в Нью-Йорке провели исследование, в котором выяснили, как долго в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщает Science.

В ходе исследования были изучены материалы 30 тыс. человек, которые ранее получили положительный результат анализов на коронавирус.

Согласно приведенным данным, у пациентов, которые переболели в легкой или в умеренной форме, антитела к COVID-19 сохраняются в течение пяти месяцев.

Специалисты отметили, что уровень антител в организме понижается через несколько месяцев, что делает человека вновь незащищенным от повторного заражения инфекцией.

Ученые добавили, что быстрее всего количество антител снижается у у людей старше 75 лет и тех, кто перенес болезнь без симптомов.

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