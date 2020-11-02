В Москве задержано и отменено 10 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 10 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.12 мск, во Внуково отменен один рейс.

При этом в Домодедово отменили пять вылетов, а еще один был задержан.

Также в Шереметьево отменили три рейса.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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