В Центре Гамалеи назвали пять главных симптомов COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал, что к основным симптомам коронавируса нового типа относятся температура, кашель, боль в горле, плохое самочувствие, потеря обоняния и вкуса. Об этом сообщает Ura.ru.

Он отметил, что не нужно искать у себя 16 симптомов COVID-19. По словам специалиста, достаточно искать у себя лишь эти симптомы.

«Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам, которые, если вы заболеете, найдут эти симптомы», — сказал Альтштейн.

По его словам, COVID-19 способен заражать различные ткани в человеческом организме человека, в том числе и нервные клетки. Поэтому симптомы данной болезни могут быть многообразными. Вирусолог указал, что искать их не надо.

«Если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать», добавил Альтштейн.

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