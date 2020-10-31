Мурашко сообщил о сокращении в России пациентов с наркоманией почти на 25%

В России за год сократилось количество больных наркоманией на 24,2 %, с 311 тысяч до 236 тысяч случаев. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По его словам, в прошлом году в Центральном федеральном округе было зафиксировано 65 тысяч пациентов с наркоманией, что на 17,9 % ниже по сравнению с 2015 годом.

«А в общем по России за этот же период снижение составило 24,2 %, с 311 тыс. случаев, до 236 тыс.», — уточнил министр.

Отмечается, что в структуре наркомании незначительно увеличилась доля расстройств, вызванных употреблением новых психоактивных веществ (так называемые спайсы и соли), — с 35% до 38%.

Мурашко также сообщил о расширении коечного фонда по профилю наркомания и обеспеченности медицинскими работниками.

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