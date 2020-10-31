Власти Челябинска отвергают сообщения о смерти пациентов из-за нехватки кислорода

Информация о смерти двух пациентов из-за нехватки кислорода после пожара в поликлинике в Челябинске не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу администрации города.

«Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщал о смерти двух пациентов поликлиники из-за возникшей после инцидента нехватки кислорода.

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