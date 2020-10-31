Twitter разблокировал аккаунт газеты New York Post

Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт американской газеты New York Post. Страница издания была заблокирована из-за публикации статьи о сыне кандидата в президенты от демократов Хантере Байдене.

«Наши правила — это постоянно обновляемые документы. Мы готовы обновлять и корректировать их, когда мы сталкиваемся с новыми сценариями или получаем важный фидбек от публики», — говорится в заявлении Twitter.

New York Post после известия о разблокировке опубликовало соответствующий материал, сопроводив его заголовком «Twitter отступает».

Ранее газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, предположительно обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

В одном из материалов издания содержалась переписка Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В письме, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джозефом Байденом, который в то время был вице-президентом.

Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

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