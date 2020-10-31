Кадыров потребовал извинений у Жириновского

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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, выступившего против того, чтобы губернаторы высказывались по вопросам международной политики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут», — написал Кадыров.

По его мнению, лидер ЛДПР занимается пиаром на теме религии и культуры, попутно растрачивая деньги, заработанные от «продажи мандатов».

Накануне Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что главы субъектов должны быть лишены права высказываться по вопросам международной политики.

«Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены», — заявил Жириновский.

Ранее Кадыров назвал главу Франции Эммануэля Макрона «лидером терроризма» за его высказывания после серии терактов в стране. Президент заявлял, что ислам переживает кризис и предложил усилить контроль за финансированием мечетей из-за рубежа.

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