Водитель въехал в толпу людей в центре Киева

В центре Киева на Майдане Незалежности автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщается в Facebook украинской полиции.

В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

По данным полиции, автомобиль после столкновения с толпой выехал на проезжую часть, где также протаранил еще четыре автомобиля.

На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.