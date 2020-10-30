Водитель въехал в толпу людей в центре Киева
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В центре Киева на Майдане Незалежности автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщается в Facebook украинской полиции.
В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.
По данным полиции, автомобиль после столкновения с толпой выехал на проезжую часть, где также протаранил еще четыре автомобиля.
На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.