В Альянсе турагентств заявили, что организованных туристов из РФ в Измире нет

В Альянсе туристических агентств заявили, что организованных групп российских туристов нет в Измире, где произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Директор альянса Наталия Осипова уточнила, что туроператоры не предлагают гражданам турецкий город в качестве туристического направления.

Кроме того, она отметила, что Россия не осуществляет прямых перелетов в Измир.

«Вообще Измир — это не самое популярное направление у российских туристов. Однако наши соотечественники иногда выбирают его ради экскурсионной программы», — сказала Осипова.

По ее словам, в городе теоретически могут находиться граждане, которые путешествуют самостоятельно.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 км от Измира и в 14 км от Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле. По последним данным, в результате землетрясения погибли четыре человека, по меньшей мере 120 граждан получили ранения. Спасатели продолжают работать на месте ЧП.

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