Российскую вакцину «Спутник V» готовятся зарегистрировать в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций совместно с компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительством бразильского штата Парана подали документы для регистрации российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» в Бразилии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пакет документов был направлен в бразильское Национальное агентство по санитарному надзору в четверг, 29 октября.

В РФПИ уточнили, что производство препарата может начаться в ближайшее время после получения регистрации.

Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев отметил, что положительное решение по данному вопросу позволит объединить усилия России и Бразилии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также даст бразильским гражданам доступ к «безопасной, эффективной вакцине на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 45 млн заболевших, почти 33 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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