Минимум 120 человек пострадали при землетрясении в Турции

По меньшей мере четыре человека погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, передает CNN Turk со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Кроме того, минимум 120 получили ранения, сообщили спасатели.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. По последним данным, на Самосе пострадали четыре человека.

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