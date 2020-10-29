Синоптики рассказали о погоде в последний месяц осени
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается на территории России в ноябре. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, в европейской части страны температурный режим будет немного выше нормы: на 1 — 2°С.
В свою очередь в Астраханской области, Северо-Кавказском федеральном округе, а также Краснодарском крае и Калмыкии погода будет в пределах нормы.
Прогнозируется, что количество выпадающих осадков также будет находиться около среднего многолетнего количества. В ряде регионов, например в Саратовской области и Ставропольском крае — ниже нормы. При этом в Сибири, на юге Камчатского края, на севере Забайкальского края ожидается превышение нормы выпадения осадков.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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