Двое подростков погибли в Греции из-за разорвавшейся на аттракционе веревки

В Греции двое британских подростков погибли во время парасейлинга на курорте. Об этом сообщает издание Metro.

ЧП произошло на острове Родос. Трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе. В какой-то момент связывающая парашют и моторную лодку веревка разорвалась, и детей ветром унесло в скалы.

В результате 13-летняя девочка и 15-летний мальчик погибли, а их двоюродный брат был госпитализирован с многочисленными ранениями.

Водитель катера был арестован. Полиция проводит расследование случившегося.

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