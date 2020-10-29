Двое подростков погибли в Греции из-за разорвавшейся на аттракционе веревки
Ника Пикекатлет
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В Греции двое британских подростков погибли во время парасейлинга на курорте. Об этом сообщает издание Metro.
ЧП произошло на острове Родос. Трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе. В какой-то момент связывающая парашют и моторную лодку веревка разорвалась, и детей ветром унесло в скалы.
В результате 13-летняя девочка и 15-летний мальчик погибли, а их двоюродный брат был госпитализирован с многочисленными ранениями.
Водитель катера был арестован. Полиция проводит расследование случившегося.
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