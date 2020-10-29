Томскому ученому Луканину предъявлено обвинение в госизмене

Томскому ученому Александру Луканину предъявлено обвинение в госизмене в пользу одной из стран Азии. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена») было предъявлено следователями ФСБ.

Ранее стало известно, что Луканин подозревается в попытке передачи за рубеж российских технологий, предположительно, в Китай. 1 октября мужчина был арестован по решению Кировского районного суда в Томской области.

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