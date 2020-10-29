Минприроды заявило о ликвидации нефтяного пятна в акватории Находки

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Нефтяной разлив в акватории Находки был ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

«Нефтяное загрязнение акватории бухты Находки ликвидировано», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в акватории Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов, были установлены боновые заграждения.

Площадь нефтяного пятна составила почти 35 тыс. кв. м.

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