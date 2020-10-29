Путин назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце 2020 года, передает «Интерфакс».

«Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин.

По его словам, налаживанию производства российских вакцин от коронавируса препятствует отсутствие необходимого оборудования.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с иностранными партнерами по вопросу производства российских вакцин от коронавируса, но не в ущерб вакцинации собственных граждан.

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