Песков объяснил призыв Минздрава согласовывать заявления по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Минздрава к врачам согласовывать все публичные заявления по теме коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе – это неправильно. Ну, действительно, один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой – полезно, третий говорит, что это нужно, четвертый – не нужно», — отметил он.

По словам Пескова, врачи отвечают за здоровье людей, а столь противоречивые советы экспертов могут негативно повлиять на россиян.

«Это для людей плохо, для нас с вами», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также пояснил, что Минздрав не запрещает медикам общаться со СМИ, но теперь им надо согласовывать свои заявления, чтобы избежать такого «маразма».

Ранее стало известно, что Минздрав призвал врачей согласовывать все публичные высказывания о коронавирусе.

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