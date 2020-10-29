В саудовской Джидде неизвестный пытался атаковать охрану консульства Франции

Саудовская полиция задержала саудовского подданного при нападении на охранника консульства Франции в Джидде, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции провинции Мекка.

Нападавший использовал острый предмет. В результате охранник получил легкие ранения.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французском Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже во другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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