Песков назвал проблемы в медицинской сфере из-за COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о проблемах в медицинской сфере, которые возникли из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, на сегодняшний день российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку.
«Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов – фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах», — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что эти факторы создают большие трудности для медицинской сферы.
По последним данным, в России зарегистрировано 1,56 млн случаев COVID-19, 1,17 млн человек выздоровели, 26,9 тыс. умерли.
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