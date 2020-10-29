Песков назвал проблемы в медицинской сфере из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о проблемах в медицинской сфере, которые возникли из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, на сегодняшний день российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку.

«Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов – фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что эти факторы создают большие трудности для медицинской сферы.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,56 млн случаев COVID-19, 1,17 млн человек выздоровели, 26,9 тыс. умерли.

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