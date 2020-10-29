В «Яндекс.Такси» рассказали об угрожавшем сжечь себя водителе

Водитель, ворвавшийся в офис «Яндекс.Такси» и облившийся бензином, не был заблокирован в сервисе, утверждают в пресс-службе сервиса. Об этом сообщает ТАСС.

В сервисе рассказали, что мужчина пришел к закрытому офису, разбил окно и проник внутрь. Охрана вызвала полицию. Мужчина представился водителем «Яндекс.Такси» и потребовал разговора с руководством сервиса, у которых попросил разобраться с блокировками в приложении. После разговора он сдался полиции.

В сервисе заверили, что мужчина не был заблокирован, а все выплаты зарплаты осуществлялись в срок и в полном объеме.

Там добавили, что не станут настаивать на аресте водителя.

Ранее сообщалось, что в офисе «Яндекс.Такси» на северо-востоке Москвы таксист облился бензином и начал угрожать сжечь себя. По словам водителя, недавно у него произошел конфликт с работодателем. По словам задержанного, ему не выплачивали зарплату, а затем отключили от сервиса.

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