Жители Москвы и области смогут пользоваться единой транспортной картой
Павел Посадский
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в Москве и Подмосковье единой транспортной карты для поездок на общественном транспорте с 2021 года, передает РИА «Новости»
«В настоящее время мы создаем уникальный проект — единую билетную проездную систему (двух регионов), которая должна заработать в январе», — сказал мэр.
Отмечается, что карта будет работать как в метро, так и на автобусах и прочем городском транспорте.
В настоящее время жители столицы и области пользуются разными транспортными картами.
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