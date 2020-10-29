Жители Москвы и области смогут пользоваться единой транспортной картой

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в Москве и Подмосковье единой транспортной карты для поездок на общественном транспорте с 2021 года, передает РИА «Новости»

«В настоящее время мы создаем уникальный проект — единую билетную проездную систему (двух регионов), которая должна заработать в январе», — сказал мэр.

Отмечается, что карта будет работать как в метро, так и на автобусах и прочем городском транспорте.

В настоящее время жители столицы и области пользуются разными транспортными картами.

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