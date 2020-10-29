Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах возросло до 16

Число жертв тайфуна «Молаве» на Филиппинских островах возросло до 16 человек, четверо считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные совета республики по чрезвычайным ситуациям.

«В общей сложности 16 человек погибли, 22 пострадали и четверо пропали без вести в результате тайфуна «Кинта» — говорится в сообщении совета.

Отмечается, что из-за стихии, которая уже покинула Филиппины, материальные потери понесли около 242 тыс. человек. Ущерб, который нанес тайфун сельскому хозяйству и инфраструктуре страны, оценивается почти в $9 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Над Филиппинами бушует тайфун «Молаве»

— С юга Филиппин эвакуировали 25 тыс. жителей из-за тайфуна

— На Филиппинах из-за тайфуна погибли девять человек