Дети с редкими болезнями получат помощь за счет средств с повышенного НДФЛ

Около 25 тыс. детей с редкими заболеваниями смогут получить медицинскую помощь за счет средств специального фонда, куда будут поступать деньги с повышенного подоходного налога в 15%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Сейчас, по предварительным оценкам, которые мы сделали, количество детей, которые могут получить поддержку за счет средств этого фонда, — порядка 25 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года ввести прогрессивную шкалу налогов, увеличив обязательные платежи до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год. Глава государства отметил, что средства будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.

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