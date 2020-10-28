В России предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Минюст России предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

В настоящее время за жестокое обращение с животными в России гражданам максимально грозит до пяти лет лишения свободы, согласно статье 245 УК РФ. Если преступление не подпадает под эту статью, то санкции человеку не грозят.

Отмечается, что новые нормы разработали по поручению президента РФ Владимира Путина, по ним максимальный штраф — 200 тысяч рублей. Речь идет в том числе о наказании при несоблюдении общих требований к содержанию животных и использованию в культурно-зрелищных целях, при нарушении первого пункта частным лицам грозит штраф в виде 3-5 тысяч рублей, должностным лицам – 5-15 тысяч, юридическим – 15-30 тысяч.

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