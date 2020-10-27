В ГД предложили бесплатно выдавать медикаменты лечащимся дома от COVID-19 россиянам

В Государственной думе предлагают обеспечить всех граждан РФ, которые лечатся от коронавируса дома, медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Инициатором этого предложения стал депутат Иван Сухарев. По его словам, на данный момент россияне с подозрением на коронавирус, которых не стали госпитализировать, проходят лечение дома со стандартным перечнем препаратов. Притом минимальная цена одного курса такого амбулаторного лечения во многих регионах России может составлять более 2 тыс. рублей на человека. В связи с этим он предлагает предпринять шаг для поддержки населения и улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

«Прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — говорится в обращении к Мурашко.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России (в частности, в Москве и Санкт-Петербурге) уже бесплатно предоставляют лекарства для амбулаторных пациентов.

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