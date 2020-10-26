Завод «Серп и Молот» загорелся в Москве

В Москве на территории завода «Серп и Молот» произошел пожар. Об этом сообщает РЕН.

Площадь возгорания составляет 400 кв м, пламя охватило два этажа здания.

Информация о пострадавших и погибших не приводится. Причины произошедшего не уточняются.

На место ЧП следуют спасательные службы.

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