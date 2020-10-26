В Турции во время задержания террориста произошел взрыв

Во время преследования двух террористов в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции случился взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора провинции Рахми Догана.

«Один из террористов обезврежен, операция продолжается», — сказал Доган.

По словам чиновника, в результате инцидента никто не погиб.

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