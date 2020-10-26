Обвиняемый в реабилитации нацизма на «Бессмертном полку» пермяк не признал вину

Обвиняемый по делу о реабилитации нацизма житель Перми Даниил Шестаков во время судебного заседания не признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина опубликовал на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. По данным Следственного комитета, во время дачи показаний Шестаков раскаялся в содеянном.

«Нет, не признаю», — ответил обвиняемый на соответствующий вопрос судьи.

По его словам, при размещении фотографии Власова на «Бессмертном полку» он не преследовал цели реабилитации нацизма. Также он отметил, что обвинение ему предъявлено не по существу.

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