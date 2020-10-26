Израиль испытает свою вакцину от коронавируса

Израиль скоро испытает собственную вакцину от COVID-19. Об этом сообщает министерство обороны страны у себя в Facebook.

Отмечается, что испытания на людях начнутся 1 ноября.

18 сентября Израиль ввел повторный карантин, 25 сентября — ужесточил его до тотального. Граждане не могут покидать дома без уважительной причины, ходить в гости и собираться группами.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 42 млн случаев коронавируса, 31 млн пациентов выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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