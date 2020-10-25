Испания вводит режим повышенной готовности из-за COVID-19

Испания устанавливает режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции, власти хотят продлить его на полгода, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Об этом сообщает Reuters.

На территории страны будет действовать запрет на свободное перемещение с 23.00 до 06.00 по местному времени, отметил премьер. Он добавил, что регионы страны смогут корректировать временные рамки комендантского часа.

Санчес также сообщил, что просит парламент одобрить продление данного режима до 9 мая 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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