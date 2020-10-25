Мальчик получил серьезные травмы после падения с аттракциона в столичном ТЦ

Прокуратура Москвы начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

«По предварительной информации, вечером 24 октября семилетний ребенок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона», — рассказала она.

В результате происшествия мальчик был госпитализирован.

По данным источника в правоохранительных органах, мальчик упал с аттракциона «тарзанка», у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.

Головинская межрайонная прокуратура организовала проверку, по факту которой будут оценены соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей.

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