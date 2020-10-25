Врач предупредила, какую еду не стоит есть на удаленке

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что получить при заказе на дом пищу, не очень полезную для здоровья, очень велика. Об этом сообщает Sputnik.

«Фастфуд должен быть раз в году. Конечно, я утрирую, но все же. Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами», — говорится в сообщении.

По слова Диановой, когда люди едят фастфуд они не могут контролировать процесс приготовления. Кроме того, большинство видов фастфуда очень калорийны. От такой еды на самоизоляции легко набрать вес.

Диетолог также предостерегла от заказа выпечки и пиццы.

«Нужно к тому же помнить, что сочетание жирного фастфуда с алкоголем может обернуться серьезными проблемами с поджелудочной железой», — добавила она.