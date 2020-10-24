Назван единственный способ распознать бессимптомное течение COVID-19

Единственным способом распознать бессимптомное течение новой коронавирусной инфекции является тестирование, отметил профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с порталом URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что никаким другим способом определить бессимптомное заражение невозможно. Если же человек уже перенес заболевание без симптомов, тест на вирус ничего не покажет, нужно провериться на антитела.

При это Аграновский заявил, что при бессимптомном течении заболевания не может возникнуть долгосрочных последствий для здоровья.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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