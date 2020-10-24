Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии к лету

Эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется следующим летом, считает вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Центра Гамалеи, профессор Виктор Зуев. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, значительные улучшения произойдут в июле следующего года.

«Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки», – заявил Зуев.

Он напомнил, что для создания «тупиковой ситуации» для вируса иммунная прослойка должна составлять 60% населения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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