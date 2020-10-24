Опубликован рейтинг доверия россиян после отмены карантина
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял второе место в рейтинге доверия россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
Лавров сместил на третью позицию лидера ЛДПР Владимира Жириновского, указано в сообщении. Первое место занимает президент России Владимир Путин.
В десятку вошли также деятели культуры, в их числе Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Центр исследований выявил степень доверия Путину и Трампу в развитых странах