Опубликован рейтинг доверия россиян после отмены карантина

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял второе место в рейтинге доверия россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Лавров сместил на третью позицию лидера ЛДПР Владимира Жириновского, указано в сообщении. Первое место занимает президент России Владимир Путин.

В десятку вошли также деятели культуры, в их числе Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.

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