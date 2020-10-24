Беглов перешел на удаленку из-за возможного контакта с зараженным COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов мог контактировать с зараженным коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Фонтанка».

В его пресс-службе уточнили, что в связи с этим градоначальник перешел на дистанционный режим работы.

«Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности», — уточнили в пресс-службе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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