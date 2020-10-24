Врач назвал опасный и неконтролируемый источник COVID-19

Бессимптомные носители коронавируса SARS-CoV-2 представляют наибольшую опасность. Об этом заявил член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев, передает «Парламентская газета».

Он отметил, что таких людей нельзя характеризовать как «переболевших без симптомов» людей, поскольку они являются здоровыми «вирусовыделителями».

По его мнению, летальная форма вируса была сформирована в организме таких пациентов с COVID-19.

«Переболевшие корью никого не заражают, а они заражают коронавирусом», подчеркнул Зуев. Он также заключил, что такие граждане «являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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