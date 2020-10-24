Чехия обновила рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19
В Чехии за сутки положительный анализ на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав.
Так, в стране было выявлено 15 252 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 238,3 тыс. человек.
При этом в больницах на лечении находятся 5 044 пациентов, среди которых 751 гражданин в тяжелом состоянии.
Кроме того, за время пандемии количество летальных исходов достигло 1 971 смерти.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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