В Италии родился щенок с зеленой шерстью

В Сардинии на ферме родился щенок с зеленой шерстью, его назвали Фисташкой. Об этом пишет Reuters.

Такое происходит, когда щенок со светлой шерстью в утробе матери контактирует с зеленым пигментом, называемым биливердином. Отмечается, что скоро мех щенка станет обычного цвета.

Хозяин фермы изначально планировал раздать собак, но теперь он решил оставить Фисташку себе. Фермер считает, что в трудные времена пандемии зеленый цвет является символом удачи и надежды.

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