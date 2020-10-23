В Италии родился щенок с зеленой шерстью
Карина Казанцева
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В Сардинии на ферме родился щенок с зеленой шерстью, его назвали Фисташкой. Об этом пишет Reuters.
Такое происходит, когда щенок со светлой шерстью в утробе матери контактирует с зеленым пигментом, называемым биливердином. Отмечается, что скоро мех щенка станет обычного цвета.
Хозяин фермы изначально планировал раздать собак, но теперь он решил оставить Фисташку себе. Фермер считает, что в трудные времена пандемии зеленый цвет является символом удачи и надежды.
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