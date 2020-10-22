Украинец решил добиться вакцины «Спутник V» через суд

В Окружной административный суд города Киева поступило исковое заявление от гражданина Украины Андрея Хилько, в котором он требует предоставить ему российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ответчиком в иске Хилько назначен минздрав Украины.

Согласно предъявленным требованиям, украинец просит предоставить ему вакцину до начала проведения местных выборов в стране в воскресенье, 25 октября.

«Истец просит суд обязать минздрав обеспечить его вакциной «Спутник V» для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года», — сказано в документе.

Киевский суд при этом рассматривает возможность возбуждения административного дела по данному иску.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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